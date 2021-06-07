Андрей Шевченко: «Реакция в России на форму сборной Украины меня вообще не интересует»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча против Кипра (4:0) рассказал, что он думает о реакции в России на новую форму украинской национальной команды.

«Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует, — цитирует Шевченко Sport.ua 7 июня. — Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен».

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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