Андрей Шевченко: «Реакция в России на форму сборной Украины меня вообще не интересует»
22:26
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча против Кипра (4:0) рассказал, что он думает о реакции в России на новую форму украинской национальной команды.
«Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует, — цитирует Шевченко Sport.ua 7 июня. — Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен».
На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
На форме сборной Украины на Евро-2020 будет карта страны с Крымом. В России сочли это провокацией
Дополнительная информация:
https://sport.ua/news/540950-shevchenko-prokommentiroval-reaktsiyu-v-rossii-na-formu-ukrainy-s-krymom
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