Андрей Шевченко: «Благодарю сборную Украины за героизм на поле»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Евро-2020 со сборной Швеции (2:1 д. в.)

«Решили немножко обезопасить наши фланги, попросили полузащитников очень много работать, — сказал Шевченко в эфире украинского канала «Футбол 1». — Мы пересмотрели позицию Ярмоленко. Пытались контролировать мяч, хоть это и не всегда получалось. Команда выполнила установку. Мы не спешили, переводили мяч с фланга на фланг. Первый гол — перевод на фланг и отличное завершение от Александра (Зинченко — Прим. «СЭ»).

Закономерна ли победа? Два соперника играли очень хорошо, интересный футбол получился. Никто не хотел проигрывать, и дотянули до такой драмы до конца. Малиновский начал матч в запасе? У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. План, который я разработал, он сработал

Благодарен болельщикам, которые пришли на стадион и поддержали нас. Приехала моя семья, мои дети. Я очень хотел добиться результата. Благодарю команду за героизм на поле, который они продемонстрировали. Мы знаем, что за нас болеют. Эта команда заслуживала победить своей игрой, своей отдачей.

Игра с Англией? Будет тяжелый матч. Мы знаем, с кем играем. Травма Беседина? Не знаю, я у врачей спросил. Надеюсь, что его пронесет. Но думаю, что он получил серьезную травму».

В составе победителей отличились Александр Зинченко и Артем Довбик. У шведов отличился Эмиль Форсберг.