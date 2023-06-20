Канчельскис — о сборной Казахстана: «Не важно, как ты начнешь, важно, как закончишь»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о победе Казахстана над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Не важно, как ты начнешь, важно, как закончишь. Группа хорошая, команды там серьезные. Адиева я знаю. Мы с ним работали в Нижнем Новгороде. Рад за него и желаю удачи. Занять первое место будет сложно, но есть задел, который они сделали», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 4 матчей Казахстан с 9 очками занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).