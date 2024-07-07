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Канчельскис: «С такой игрой Англии будет очень сложно выиграть Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о победе Англии над Швейцарией (1:1, пенальти — 5:3) в матче 1/4 финала Евро-2024.

«С такой игрой Англии будет очень сложно выиграть чемпионат Европы. Те же испанцы значительно лучше выглядят. Должно произойти чудо, чтобы команда Саутгейта подняла трофей над головой. Они играют чересчур осторожно, но это дает результат. Могут и финал так же засушить», — приводит слова Канчелськиса «РБ Спорт».

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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