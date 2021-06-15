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Андрей Аршавин: «Финны у меня ассоциируются с червями и грибами»

21:40
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы против Финляндии.

«Недооценки не будет. Я думал, что финны только в хоккей играть умеют. У меня они ассоциируются с червями и грибами. Потом расскажу, если захотите (смеется). Мне тревожно, честно. Перед турниром я был уверен, что возьмем три очка. Но после игры и результатов первого тура мне тревожно», — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

В среду, 16 июня, команды России и Финляндии сыграют во 2-м туре Евро-2020, матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 (мск).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи