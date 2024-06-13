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Сегодня, 02:40

Бышовец: «Возможности хорошо выступить на чемпионате Европы у Грузии есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы сборной Грузии на успешное выступление на чемпионате Европы-2024.

«Мне кажется, возможности хорошо выступить на чемпионате Европы у Грузии есть, но они очень ограничены. Результаты на таком уровне требуют определенного опыта и футболистов, которые влияют на качество. Известно, что выделяется там Хвича из-за своих успехов в «Наполи». Это игрок, влияющий на острие, атаку сборной Грузии. Шансы у них есть, но надо смотреть на имеющийся опыт игроков и тренеров», — цитирует Legalbet Бышовца.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Грузии сыграет в группе F против Турции, Португалии и Чехии.

Источник: https://legalbet.ru/news/16529990/
Анатолий Бышовец
Футбол
Сборная Грузии по футболу
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