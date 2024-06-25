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Сегодня, 18:22

Аналитиков сборной Швейцарии обокрали на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренерский штаб сборной Швейцарии.
Фото Global Look Press

Преступники обокрали немецкий отель, в котором живут аналитики сборной Швейцарии на Евро-2024, сообщает Bild.

По информации источника, у аналитиков украли три ноутбука. Инцидент произошел в Дюссельдорфе на выходных. Полиция занимается поисками грабителей.

Сборная Швейцарии с 5 очками заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала команда Мурата Якина сыграет со сборной Италии. Матч пройдет в субботу, 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
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