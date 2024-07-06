Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Судейство

Сегодня, 13:30

Мората избежал дисквалификации. УЕФА исправил протокол матча Испания — Германия

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Альваро Мората.
Фото Reuters
Протокол матча с карточкой Мораты.
1/2

В конце четвертьфинального матча чемпионата Европы-2024 Испания — Германия (2:1 д.в.) информационные ресурсы УЕФА объявили, что после победного гола Микеля Мерино судья Антони Тэйлор на 120-й минуте вынес предупреждения Альваро Морате и Фабиану Руису.

Из этого следовало, что капитан испанцев заработал второе предупреждение на турнире и вместе с защитниками Дани Карвахалем и Робином Ле Норманом пропустит полуфинал из-за дисквалификации. Они с Даниэлем Вивианом «висели» на карточке.

Однако спустя некоторое время желтая карточка Мораты исчезла. И в протоколе матча спустя примерно полтора часа было сделано изменение. Будут ли французы требовать официальных разъяснений, пока не сообщается.

Напомним, что, в соответствии с регламентом турнира, игрок или официальное лицо команды, удаленное с поля и/или из технической зоны, автоматически дисквалифицируется на следующий матч турнира. Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА в зависимости от серьезности нарушения вправе увеличить срок дисквалификации — вплоть до распространения ее на другие соревнования.

Автоматическую дисквалификацию на следующий матч влекут за собой два предупреждения, полученные в разных играх финального турнира, а также четвертое.

Предупреждения, полученные в финальном турнире и не приведшие к дисквалификации, аннулируются после четвертьфинальных игр и не переносятся в полуфинал.

Предупреждения и дисквалификации за перебор желтых карточек, полученные в финальном турнире, аннулируются после его завершения и не переносятся на матчи других соревнований.

Альваро Мората
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
2
0
Читайте также
Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Агент Барбоза: «Мартинес вообще не должен был вызывать Роналду на Евро»
«А ведь Криштиану еще хочет сыграть на ЧМ-2026... Кошмар!» Агент Барбоза о матче Португалия — Франция
Барбоза: «Роналду — главная причина, почему Португалия проиграла»
Испания преодолела свое главное проклятье, а хозяева не выигрывают Евро уже 40 лет
Мбаппе заявил, что Меньян напугал Феликса в серии пенальти в игре Португалия — Франция
Лунев назвал лучшего вратаря на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза: «Роналду — главная причина, почему Португалия проиграла»

Агент Барбоза: «Мартинес вообще не должен был вызывать Роналду на Евро»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости