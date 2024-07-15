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Алькарас рассказал, как задержался в такси из-за просмотра финала Евро-2024

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что по пути на ужин чемпионов Уимблдона не выходил из такси, пока не убедился в победе сборной Испании на Евро-2024.

«Я начал смотреть матч по телефону, затем дома включил телевизор, а потом поехал на ужин с iPad, так что это было немного сумбурно. Перед тем, как выйти из машины, я увидел [победный] гол и подумал, что там был офсайд. Я не мог выйти из машины, пока не убедился, что это точно гол. В течение этих нескольких минут нервы были на пределе!» — приводит Independent слова Алькараса.

14 июля Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале Уимблдона — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Несколько часов спустя сборная Испании обыграла Англию (2:1) в решающем матче Евро-2024. Победный гол на 87-й минуте забил форвард Микель Оярсабаль.

Источник: Independent
Теннис
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Карлос Алькарас
Чемпионат Европы по футболу
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