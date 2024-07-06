Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:37

Алькарас рассказал, что досматривал матч между Испанией и Германией на Евро-2024 в душе

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что следил за игрой сборной Испании против Германии на Евро-2024 в душе, куда пошел после своего матча на Уимблдоне.

В третьем круге Алькарас обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. На пресс-конференции теннисист интересовался актуальным счетом в футбольном матче.

«Я не мог пропустить этот матч», — приводит слова Алькараса журналист Мануэль Санчес.

Испания победила Германию (2:1 д.в.). Джонатан Та&nbsp;и&nbsp;Альваро Мората. Досрочный финал. Испания и Германия выдали самый классный матч Евро

Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата Европы 5 июля вырвала победу у Германии в дополнительное время (2:1). В 1/2 финала испанцы встретятся с Францией, которая выбила с турнира национальную команду Португалии.

Теннис
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Карлос Алькарас
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Биография Дианы Шнайдер: жизнь и карьера российской теннисистки
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Ставка на Соболева, нехватка левого полузащитника и очень быстрые отборы. Как теперь выглядит «Спартак» при Деяне Станковиче
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Тчуамени — о выходе Франции в полуфинал Евро-2024: «Нам все равно, насколько это заслуженно»
Нидерланды — Турция: во сколько начало и где смотреть матч 1/4 финала Евро-2024
Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче Германии против Испании на Евро-2024
Англия — Швейцария: во сколько начало и где смотреть матч 1/4 финала Евро-2024
Нидерланды — Турция. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро
Рио Фердинанд прокомментировал игру сборной Португалии на Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тчуамени — о выходе Франции в полуфинал Евро-2024: «Нам все равно, насколько это заслуженно»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости