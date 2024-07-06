Алькарас рассказал, что досматривал матч между Испанией и Германией на Евро-2024 в душе

Третья ракетка мира Карлос Алькарас заявил, что следил за игрой сборной Испании против Германии на Евро-2024 в душе, куда пошел после своего матча на Уимблдоне.

В третьем круге Алькарас обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. На пресс-конференции теннисист интересовался актуальным счетом в футбольном матче.

«Я не мог пропустить этот матч», — приводит слова Алькараса журналист Мануэль Санчес.

Сборная Испании в четвертьфинале чемпионата Европы 5 июля вырвала победу у Германии в дополнительное время (2:1). В 1/2 финала испанцы встретятся с Францией, которая выбила с турнира национальную команду Португалии.