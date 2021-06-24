Али Даеи поздравил Роналду с повторением своего рекорда

Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи поздравил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с повторением своего достижения.

Благодаря двум голам в матче Евро-2020 с Францией (2:2) Роналду повторил рекорд Даеи по голам за сборную — 109.

«Поздравления Криштиану Роналду, который в одном голе от того, чтобы побить рекорд по голам в матчах за сборные среди мужчин, — написал Даеи в Instagram. — Для меня честь, что это выдающееся достижение буде принадлежать Роналду — великому чемпиону в футболе и гуманисту, который вдохновляет других и влияет на жизнь по всему миру. Вперед!»

Также Криштиану Роналду вышел на первое место в истории по суммарному количеству голов на чемпионатах мира и Европы.

Португалец, забивший семь мячей на мировых первенствах и 14 на континентальных, обогнал Мирослава Клозе, который удерживает рекорд по голам на чемпионатах мира — 16.

Форвард стал первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы подряд. Он принял участие в Евро-2004, после чего регулярно выходил на поле в следующих турнирах.

Также Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трех голов в трех разных турнирах (Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020).