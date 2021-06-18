Аленичев сравнил сборные России и Украины
Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» выразил свое мнение о выступлении украинцев на Евро и сделал вывод, что пока они смотрятся лучше россиян.
«Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере пока. Шевченко и К° показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится» , — написал Аленичев.
И сборная России, и Украины по итогам двух туров группового турнира Евро-2020 имеют по три очка в активе. Посмотреть все таблицы чемпионата можно по этой ссылке
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