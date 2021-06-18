Аленичев сравнил Марио Фернандеса и Караваева
Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» высказался о травме Марио Фернандеса.
«Конечно, неприятно, что сломался Марио Фернандес, но, на мой взгляд, его потеря для нас не критична. Есть Караваев, который вполне сопоставим с натурализованным бразильцем по объему работы. Может быть, Марио более опытен, но они с Вячеславом находятся примерно на одном уровне», — написал Аленичев.
17 июня пресс-служба сборной России сообщила о состоянии здоровья защитника национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса, который неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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