Аленичев сравнил Марио Фернандеса и Караваева

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» высказался о травме Марио Фернандеса.

«Конечно, неприятно, что сломался Марио Фернандес, но, на мой взгляд, его потеря для нас не критична. Есть Караваев, который вполне сопоставим с натурализованным бразильцем по объему работы. Может быть, Марио более опытен, но они с Вячеславом находятся примерно на одном уровне», — написал Аленичев.

17 июня пресс-служба сборной России сообщила о состоянии здоровья защитника национальной команды и ЦСКА Марио Фернандеса, который неудачно упал и получил травму во время матча Евро-2020 против Финляндии (1:0).