Аленичев объяснил, почему в составе сборной России должен выходить Дзюба, а не Соболев

Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» выразил мнение, что нападающего Артема Дзюбу не нужно убирать из стартового состава сборной России.

«Много разговоров о том, кто — Дзюба или Соболев — должен выходить в старте. Я сторонник того, чтобы начинал Артем. Да, он выглядит не так ярко, как на ЧМ-2018, но нужно понимать, что соперники смотрят наши матчи, изучают сборную России. И понимают: главная сила в атаке команды — это форвард «Зенита». Ему порой нелегко против трех центральных защитников, Евро — не чемпионат России, где Дзюба способен всех просто растолкать. Совсем другой уровень. Конечно, два нападающих тоже могут оказаться на поле одновременно, если того потребует ситуация. Но не хотелось бы, чтобы подобное случилось в Копенгагене, — ведь это будет означать, что россиянам нужно отыгрываться», — написал Аленичев.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь