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Аленичев объяснил, почему в составе сборной России должен выходить Дзюба, а не Соболев

15:40
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Самый титулованный футболист страны, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке для «СЭ» выразил мнение, что нападающего Артема Дзюбу не нужно убирать из стартового состава сборной России.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Полузащитники сборной России Далер Кузяев и&nbsp;Александр Головин (№17).«Сейчас Украина сильнее России. Надеюсь, в плей-офф что-то изменится». Колонка Дмитрия Аленичева

«Много разговоров о том, кто — Дзюба или Соболев — должен выходить в старте. Я сторонник того, чтобы начинал Артем. Да, он выглядит не так ярко, как на ЧМ-2018, но нужно понимать, что соперники смотрят наши матчи, изучают сборную России. И понимают: главная сила в атаке команды — это форвард «Зенита». Ему порой нелегко против трех центральных защитников, Евро — не чемпионат России, где Дзюба способен всех просто растолкать. Совсем другой уровень. Конечно, два нападающих тоже могут оказаться на поле одновременно, если того потребует ситуация. Но не хотелось бы, чтобы подобное случилось в Копенгагене, — ведь это будет означать, что россиянам нужно отыгрываться», — написал Аленичев.

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи