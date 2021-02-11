Алексей Сорокин заявил о способности России провести Евро-2020 самостоятельно

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин по окончании шестого операционного визита УЕФА рассказал о подготовке города и стадиона к проведению турнира.

— Готова ли Россия провести Евро в одиночку?

— Мне сложно это комментировать. Это прерогатива РФС — подача заявки. Мы знаем, что технически Россия способна провести чемпионат Европы сама. И я не сомневаюсь, что Россия могла бы быть надежным партнером. Но честно говоря, организовывая летом Евро, потом финал Лиги чемпионов, а потом Суперкубок УЕФА странно настаивать на том, чтобы нам дали еще и Евро, — сказал Сорокин.

11 февраля в УЕФА подтвердили проведение чемпионата Европы в срок и готовность Санкт-Петербурга к турниру, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Гоша Чернов)