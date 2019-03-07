Алексей Сорокин: "Болельщиков в Петербурге во время Евро-2020 может быть больше, чем на ЧМ-2018"

Иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербург может приехать даже больше, чем на игры чемпионата мира-2018. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

- По нашим ощущениям, доля иностранцев может быть очень высокой, - сказал Сорокин. - Может быть, даже выше, чем во время чемпионата мира. Легкая доступность, доверие и интерес европейцев к Санкт-Петербургу сыграют свою роль. Может быть, иностранных болельщиков будет больше, чем российских. Все будет зависеть от билетной политики.

По словам гендиректора оргкомитета, в марте (24 или 25 числа) будет выбран талисман чемпионата Европы. "Он будет единым для всех городов", - отметил он.

Будет организован тур Кубка Европы. В России он пройдет только в Санкт-Петербурге. "Помимо Дворцовой площади, будет еще пять точек, где будет выставлен трофей", - сообщил Сорокин.

Матчи турнира пройдут с 12 июня по 12 июля на 12 аренах в 12 городах разных ассоциаций УЕФА. Стадион в Санкт-Петербурге примет четыре игры: три встречи группового этапа и четвертьфинал. Если сборная России преодолеет отборочный этап, то проведет в Санкт-Петербурге минимум два матча Евро-2020. Российская команда выступит в отборочной группе I. Ее соперники - Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино (Илья Андреев)