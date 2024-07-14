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Сегодня, 19:18

Агент Сафонов: «Нынешний Евро — не самый яркий турнир, раньше было лучше»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями в преддверии финала чемпионата Европы.

«Англия ничего не показала, но может стать чемпионом. Я болею за «Барселону», поэтому буду переживать за Испанию. Когда дадут сэра Саутгейту, все будут смеяться над теми, кто шутил над тренером. Англия может обыграть кого угодно с теми игроками, которые у нее есть. Если говорить в целом про чемпионат Европы, то нынешний турнир не самый яркий, раньше было лучше», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

В воскресенье, 14 июля, сборная Испании сыграет с национальной командой Англии в финале Евро-2024. Встреча пройдет в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Евро-2024
Алексей Сафонов
Чемпионат Европы по футболу
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