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Сегодня, 00:26

Ребко: «Франция и Нидерланды будут играть в финале Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко дал свой прогноз на матчи полуфинала Евро-2024.

«Хочется сказать для начала, что этот турнир мне очень нравится. Это интересное зрелище, как и всегда такое происходит на больших международных турнирах. Что касается прогноза на матчи полуфинала, то я ставлю на Францию и Нидерланды. Думаю, что именно они будут играть в финале», — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

В полуфинале Евро-2024 Франция сыграет с Испанией, а Нидерланды встретятся с Англией. Матчи пройдут 9 и 10 июля в 22.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Алексей Ребко
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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