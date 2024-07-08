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Сегодня, 01:55

Алексей Николаев: «Российские судьи не затерялись бы на Евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев прокомментировал работу судей на чемпионате Европы.

«На таком большом футбольном форуме работают лучшие европейские арбитры, поэтому неожиданностей нет. Есть какие-то обсуждаемые моменты, в частности игра рукой в матче Германия — Испания, но современные трактовки позволяют поддержать решение судьи. Надеюсь, что после завершения турнира будут говорить о празднике футбола, а не об ошибках судей. Думаю, российские судьи не затерялись бы на чемпионате Европы. Сергей Карасев сейчас в расцвете и конкурировал бы за то, чтобы судить полуфиналы и финал турнира. Наши арбитры были бы одними из лучших и претендовали бы на судейство решающих матчей», — приводит слова Николаева Metaratings.ru.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В полуфиналах турнира Испания сыграет с Францией, а Англия — с Нидерландами.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Евро-2024
Алексей Николаев
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