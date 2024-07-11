Арбитр Николаев — о назначенном пенальти в ворота Нидерландов: «Должно быть более очевидное нарушение»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о назначенном пенальти в ворота сборной Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы против сборной Англии (2:1).

«На самом деле, это хороший вопрос. Для меня такой пенальти неочевидный, потому что для назначения такого 11-метрового нужно увидеть агрессию со стороны защитника, и насколько его движение было направлено в сторону нападающего. Это главный критерий. Когда идет законченное действие и нападающий успевает пробить по мячу, нужно смотреть на защитника. Если у него есть агрессия и он играет целенаправленно в ногу нападающего, тогда это пенальти. По всей видимости, так и посчитал главный арбитр в ВАР центре. Но для меня в такой ситуации должно быть более очевидное нарушение со стороны защитника, чтобы назначать пенальти. Да, формально повод у арбитра был для того, чтобы назначать этот 11-метровый, так как защитник в любом случае не успевал попасть мячу и врезался в ногу нападающего. Думаю, будет интересно услышать по данному эпизоду позицию председателя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, который очень оперативно объясняет. Можно вспомнить, как быстро он объяснил эпизод с не назначением пенальти в матче Испании с Германией», — сказал Николаев «СЭ».

Также Николаев выделил фактор, который мог повлиять на решение по назначению пенальти в ворота сборной Нидерландов.

«Нужно еще учитывать фактор, как вел себя защитник: безрассудно или просто не осторожно. Если контакт после удара игрока происходит, но достаточно легкий, то тогда это не пенальти. Если же защитник идет в безрассудный отбор и совершает удар не по мячу, а по ноге, тогда это пенальти. Так что видимо именно элемент безрассудства вышел на первый план для ВАР арбитра, который убедил Феликса Цвайера назначить одиннадцати — метровый», — добавил Николаев.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов