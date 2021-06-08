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Александр Зинченко показал снимок УЗИ с будущим ребенком

12:09
Александр Зинченко. Фото Twitter
Александр Зинченко. Фото Twitter
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в своем Instagram показал фотографию будущего ребенка.

24-летний футболист сообщил, что в его семье ожидается пополнение 4 июня, опубликовав снимок в Instagram. Сегодня, 8 июня, украинец показал УЗИ будущего ребенка.

«На одной волне с», — написал футболист.

По итогам товарищеского матча Украины с Кипром (4:0) Зинченко был признан лучшим игроком встречи.

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