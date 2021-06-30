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Александр Зинченко: «Мы доказали, что сборная Украины — хорошая команда»

01:40

Защитник сборной Украины Александр Зинченко после победы над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020 отметил, что украинцы показали свой уровень игры. Также он разделил награду лучшего игрока встречи со своими партнерами по команде.

«Эту награду я отдал бы всей команде, всем болельщикам, которые нас поддерживали. Это их награда и их победа. Безусловно, мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении всего этого турнира. Я вам скажу, что хоть мы и вышли в плей-офф, но игра в матчах группового этапа оставляла желать лучшего. Было какое-то неудовлетворение от своей игры. Но сегодня мы доказали, что мы хорошая команда и можем достигать своих целей», — сказал Зинченко в эфире «Матч ТВ».

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

Швеция — Украина

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля