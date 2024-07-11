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Точилин: «В России не менее умные, интеллектуальные молодые футболисты есть, которые не уступают Ямалю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин считает, что в России есть футболисты, которые не уступают в игровом интеллекте испанскому нападающему Ламину Ямалю.

«У нас не менее умные, интеллектуальные молодые футболисты есть, которые не уступают Ямалю. Зарекомендовал себя Пиняев из «Локомотива», Тюкавин из «Динамо», Захарян из «Реала Сосьедад». Они в другом уступают — в физических кондициях и скорости принятия решений. Ямаль в этом плане лучше наших футболистов. Но он играет в одной из ведущих команд Европы. Он прогрессирует там, играя с такими же мастерами.

У нас в чемпионате скорости нейтральные. Если бы Пиняев переехал играть в Испанию в детстве, то он изначально бы был в той среде, где приходилось бы гораздо быстрее принимать решения, быстрее работать с мячом. В Российской премьер-лиге соревновательная часть уступает ведущим чемпионатам. Интересно будет посмотреть на второй сезон Захаряна в Испании. Нашим футболистам надо уезжать, чтобы расти. Надо планку поднимать, у нас меньше давления», — цитирует Legalbet Точилина.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Ламин Ямаль
Сергей Пиняев
Футбол
Евро-2024
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