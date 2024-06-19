Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 04:14

Тарханов: «Тоскливо было смотреть на игру Англии в матче с Сербией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Александр Тарханов считает, что в первом туре Евро-2024 не оправдала надежд сборная Англии, которая может показывать более интересный футбол.

«Команды на старте выглядят по-разному. Англия, например, не понравилась в матче с Сербией. Гол забила и стала от обороны играть, медленно все делала. Тоскливо было смотреть. А вот матч между Испанией и Хорватией получился хороший. Испанцы атаковали, хорваты атаковал, только не забили — то, что нужно болельщикам. Немцы здорово в атаке сыграли в стартовой игре. Единственное, что не нравится, — игроки часто мяч вратарю отдают, оттуда начинаются атаки. Зрелищность теряется.

Состав у англичан хороший. А сколько еще Саутгейт не взял классных игроков в сборную? Тот же Фоден отлично играет за «Манчестер Сити». В сборной он потерялся, когда Англия с Сербией играла, даже никого не обыграл. В «Сити» Фоден обыгрывает соперников одного за другим, ему для этого создают условия, командная игра так выстроена. Там другой футбол», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-sravnite-igru-fodena-za-sbornuyu-anglii-i-za-manchester-siti/
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Александр Тарханов
0
Читайте также
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Криштиану Роналду обновил свой рекорд по количеству крупных турниров за сборную
Пепе сыграл 20-й матч на чемпионатах Европы. Рекордсменом является Роналду
Витинья — о победе над Чехией: «То, как Португалия пропустила, было немного несправедливо»
Нуну Мендеш: «Португалия отдала все силы в матче с Чехией, но нам есть над чем поработать»
Португалия — Чехия: видеообзор матча Евро-2024
Пепе и Роналду вошли в тройку самых возрастных игроков на чемпионатах Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Криштиану Роналду обновил свой рекорд по количеству крупных турниров за сборную

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости