Тарханов: «Тоскливо было смотреть на игру Англии в матче с Сербией»

Российский тренер Александр Тарханов считает, что в первом туре Евро-2024 не оправдала надежд сборная Англии, которая может показывать более интересный футбол.

«Команды на старте выглядят по-разному. Англия, например, не понравилась в матче с Сербией. Гол забила и стала от обороны играть, медленно все делала. Тоскливо было смотреть. А вот матч между Испанией и Хорватией получился хороший. Испанцы атаковали, хорваты атаковал, только не забили — то, что нужно болельщикам. Немцы здорово в атаке сыграли в стартовой игре. Единственное, что не нравится, — игроки часто мяч вратарю отдают, оттуда начинаются атаки. Зрелищность теряется.

Состав у англичан хороший. А сколько еще Саутгейт не взял классных игроков в сборную? Тот же Фоден отлично играет за «Манчестер Сити». В сборной он потерялся, когда Англия с Сербией играла, даже никого не обыграл. В «Сити» Фоден обыгрывает соперников одного за другим, ему для этого создают условия, командная игра так выстроена. Там другой футбол», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.