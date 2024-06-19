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Сегодня, 14:30

Самедов: «Бельгия с Тедеско вообще не понравилась. Итальянцы смотрятся неплохо»

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Бывший игрок сборной России Александр Самедов поделился с «СЭ» впечатлениями от игры сборной Италии под руководством экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.

«Итальянцы очень прагматичны. Бельгия с Тедеско мне вообще не понравилась. Понятно, что у них смена поколений, но совершенно не приглянулись. А Италия все-равно прагматично, на первой минуте пропустили, потом дожали, несмотря на потерю двух центральных защитников. Смотрятся они неплохо, мне понравились», — сказал Самедов «СЭ».

Сборная Италии проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Испании. Встреча состоится 20 июня на стадионе «Велтинс-Арена», начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Самедов
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
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