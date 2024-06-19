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Сегодня, 15:20

Самедов назвал самую сильную сборную на Евро-2024: «Смяли соперника»

Самедов назвал сборную Германии самой сильной командой на Евро-2024
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Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры сборной Германии на чемпионате Европы-2024.

«Немцы больше всего понравились. Они отлично подготовились к первой домашней игре и смяли соперника. Наверное, их могу выделить больше всего», — сказал Самедов «СЭ».

Сборная Германии проведет матч второго круга группового этапа Евро-2024 против Венгрии. Встреча состоится 19 июня на стадионе «МХП-Арена», начало игры в 19.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Александр Самедов
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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