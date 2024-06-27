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Самедов — о шансах Грузии в матче против Испании: «Произойти может все что угодно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением о шансах сборной Грузии обыграть Испанию в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Впечатления от чемпионата Европы нормальные. Фаворитам, элитным сборным тяжеловато на этом турнире, кроме, наверное, испанцев, которые особняком на фоне остальных смотрятся. И сборная Грузии, конечно, удивила. Дорогого стоит выйти из группы на своем первом Евро, обыграть португальцев. Они молодцы. Шансы Грузии в матче с Испанией? В футболе произойти может все что угодно, на старте игры счет всегда 0:0. Но для меня испанцы видятся более сбалансированными и дисциплинированными. Речи о какой-либо недооценке у них думаю идти не может», — приводит слова Самедова Legalbet.

Сборная Грузии заняла 3-е место в группе F, набрав 4 очка, и вышла в плей-офф. Матч с Испанией пройдет 30 июня.

Источник: Legalbet
Александр Самедов
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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