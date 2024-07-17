Самедов: «Для меня уход Саутгейта совершенно неоправдан»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Отставка Саутгейта? Совершенно неоправданное и несправедливое решение. У него было много критиков, главный аргумент которых был в том, что в распоряжении Саутгейта были очень сильные по индивидуальному мастерству и потенциалу игроки, но все меряется результатом. За последние годы Англия дважды играла в финале Евро, доходила до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира — это отличные достижения, учитывая очень серьезную конкуренцию.

Понятно, что трофеев англичане так и не увидели, но Саутгейт со своей командой всегда был близок. Поэтому для меня его уход совершенно неоправдан. Понятно, что в его распоряжении игроки звездного уровня и болельщикам хотелось бы большей яркости, но каждый достигает результата так, как считает нужным», — цитирует Legalbet Самедова.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.