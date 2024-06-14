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Мостовой: «Прогноз Моуринью — в финале Португалия победит Англию. Мыслим в одном направлении!»

Александр Мостовой
Колумнист
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Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» включил в число основных претендентов на победу в чемпионате Европы четыре сборные.

«В голове четыре команды, которые, что называется, «могут», — отметил Мостовой. - Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой. Просто замотали!

Мне пересказали прогноз Моуринью — мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! В этом прогнозе меня смущает лишь одно: эти две сборные могут столкнуться до финала. Так что, надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку. Еще Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!»

 
Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

 

Александр Мостовой
Евро-2024
Жозе Моуринью
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