Мостовой: «Прогноз Моуринью — в финале Португалия победит Англию. Мыслим в одном направлении!»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» включил в число основных претендентов на победу в чемпионате Европы четыре сборные.

«В голове четыре команды, которые, что называется, «могут», — отметил Мостовой. - Франция, Португалия, Англия и Испания. Хоть испанцы все время меня подводят со своей тики-такой. Просто замотали!

Мне пересказали прогноз Моуринью — мол, в финале Португалия победит Англию. Что ж, мыслим в одном направлении! В этом прогнозе меня смущает лишь одно: эти две сборные могут столкнуться до финала. Так что, надеюсь, Жозе хорошо изучил сетку. Еще Моуринью говорил, что лучшим игроком на Евро станет Беллингем. Но вот в такое мне категорически не верится. Слишком фантастический расклад для 20-летнего парня. Перебор!»