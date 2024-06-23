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Сегодня, 13:20

Мостовой: «С удовольствием имел бы такого нападающего, как Лукаку, в своей команде»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку в матче группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0). На турнире форвард забил три гола, но все они были отменены из-за офсайда.

«Кто-то умудряется критиковать Лукаку, а он в матче с Румынией на себе тащил эту сборную. Вчера в моменте с незасчитанным голом он исполнил так, как другие не смогли бы. Просто есть ВАР, который зафиксировал офсайд из-за волоска. Лукаку — сильный нападающий. Он на протяжении 15 лет играет и столько голов забил, что многим и не снилось. Вы посмотрите, как он прикрывает мяч, как сохраняет его. Я смотрю на других нападающих, от них мячи отлетают, они падают, спотыкаются. Я бы с удовольствием имел бы такого нападающего, как Лукаку, в своей команде», — сказал Мостовой «СЭ».

В заключительном туре группового турнира Бельгия сыграет с Украиной, а Румыния встретится со Словакией. Матчи пройдут 26 июня.

Александр Мостовой
Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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