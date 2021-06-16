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Александр Медведев: «Жирков уходит? Сейчас не обсуждаем клубные вопросы»

18:51
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о впечатлениях от матча сборной России против Финляндии на групповом этапе чемпионата Европы (1:0).

«Самое главное — подготовиться к следующему матчу. Болеем за наших! Жирков уходит? Не правда, но сейчас мы вообще не обсуждаем клубные вопросы», — заявил функционер.

Игрок сборной России по футболу Юрий Жирков больше не сможет помочь национальной команде в матчах чемпионата Европы по футболу.

В субботу во время матча против команды Бельгии Жирков получил повреждение, его заменили на 43-й минуте. Позднее Жирков не появился на послематчевой тренировке, а также пропустил занятие перед матчем против Финляндии. Он уже покинул расположение национальной команды.

Финляндия — Россия

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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