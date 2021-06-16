Александр Медведев: «Жирков уходит? Сейчас не обсуждаем клубные вопросы»
18:51
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о впечатлениях от матча сборной России против Финляндии на групповом этапе чемпионата Европы (1:0).
«Самое главное — подготовиться к следующему матчу. Болеем за наших! Жирков уходит? Не правда, но сейчас мы вообще не обсуждаем клубные вопросы», — заявил функционер.
Игрок сборной России по футболу Юрий Жирков больше не сможет помочь национальной команде в матчах чемпионата Европы по футболу.
В субботу во время матча против команды Бельгии Жирков получил повреждение, его заменили на 43-й минуте. Позднее Жирков не появился на послематчевой тренировке, а также пропустил занятие перед матчем против Финляндии. Он уже покинул расположение национальной команды.
Опрос
проголосовало: 705Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю