Александр Медведев дал прогноз на матч сборной России с Данией

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от матча сборной России с Данией в рамках чемпионата Европы.

— Мы набрали 50 процентов очков. Некоторые команды с тремя очками могут выйти в плей-офф. Но поражение со счетом 0:3 шансы на благоприятный исход практически исключит. Нужно играть с первой до последней минуты. Помните, датчане приехали на чемпионат Европы 1992 года из отпуска, с пляжа? И стали чемпионами Европы. Футбол интересен своей предсказуемостью, когда фаворит проигрывает, — сказал Медведев.

Матч между командами Дании и России пройдет в Копенгагене 21 июня, начало — 22.00 (мск). Сборная России с тремя очками занимает второе место в группе B. Датчане, не набравшие очков, идут на последнем месте. Лидер группы сборная Бельгии с шестью очками уже обеспечила себе выход в плей-офф.