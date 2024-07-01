Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:00

Комментатор Елагин: «Фоден в «Сити» у Гвардиолы играет ярче, чем в сборной у Саутгейта»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комментатор Александр Елагин в интервью «СЭ» поделился мнением о составе сборной Англии на Евро-2024.

— Теперь градус критики в сторону Саутгейта снизится? Вы вообще понимаете, почему к нему столько претензий?

— Если мы берем состав, то в распоряжении Саутгейта есть великолепный вингер, которого он не использует. Имею в виду Гордона. Согласитесь, Фоден в сборной играет не так ярко, как в «Манчестер Сити». В национальной команде он действует, что называется, строго по желобку, не смещается в центр. Привязан к своему левому флангу. В клубе у него, конечно, больше свободы. Он там может появляться и на месте инсайдов — слева, справа. Вообще у Пепа Гвардиолы большой выбор левых вингеров. Там и Грилиш, и Доку. Поэтому у Фодена в составе «горожан» больше вариантов впереди. А у Саутгейта он скован тактической схемой.

— И какой выход?

— В этом случае большую пользу англичанам принес бы Энтони Гордон. Возможно, он прямолинейнее Фодена, однако очень ярко провел сезон в «Ньюкасле». Он шикарно тащит мяч по флангу, убыстряет игру. Мы же видели, что на фоне возрастной и тихоходной Словакии англичанам не хватало скорости. Они не могли включиться. Это проблема. Команда у Саутгейта нескоростная...

— Какую еще проблему англичан вскрыл этот матч?

— Не только этот. У англичан нет настоящего левого защитника. Трипьер явно играет не на своей позиции. Посмотрим, какой состав выставит тренер на четвертьфинал.

Но мы увидели, какой у Сайтгейта богатый выбор. Какие у него джокеры! Чумовые! Причем на все позиции. Нужно усилить оборону — выпустили Консу. А Эзе, а Палмер, который великолепный сезон провел в «Челси»?! Саутгейт вообще-то консервативен. Пойдет ли он на серьезные перестановки? Не знаю. Но у него в колоде есть футболисты, которые безболезненно могут войти в игру.

«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Александр Елагин
0
Читайте также
Норвежская мотогонщица впала в кому после аварии на «Гран-при Италии»
Восемь российских вратарей выбрали на драфте НХЛ-2024
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
Лаутаро обошел Пеле, Месси не попал в состав, а Канада выбила Чили. Что произошло на Кубке Америки-2024 30 июня
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Булыкин: «Испания сейчас для меня фаворит, но немцы могут выжать максимум за счет своей дисциплины»
Елагин объяснил, за счет чего сборная Англии дожала Словакию
Английский футболист едва не подрался с тренером Словакии. Райс наорал на него после матча
«Против возрастных и тихоходных словаков англичанам не хватало скорости. Но у Саутгейта чумовые джокеры!» Мнение Елагина
Мбаппе или де Брейне — кто покинет Евро уже после 1/8 финала? Сделай ставку на матч Франция — Бельгия с фрибетом до 15 000 рублей без депозита в FONBET
Тедеско назвал проблему сборной Бельгии перед матчем с Францией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елагин объяснил, за счет чего сборная Англии дожала Словакию

Булыкин: «Испания сейчас для меня фаворит, но немцы могут выжать максимум за счет своей дисциплины»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости