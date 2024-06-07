Президент РФС Дюков рассказал об общении с главой МИД Венгрии Сийярто о чемпионате Европы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что обсуждал с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто перспективы выступления сборной на чемпионате Европы 2024 года.

«Мы общались с Сийярто по футболу. Я поинтересовался его оценкой перспектив выступления сборной Венгрии на чемпионате Европы. Он сказал, что у них непростая группа, но они будут ставить задачу выйти из группы. Мне кажется, что у них равная группа, сборная Венгрии — сильная команда, конкурентоспособная, эта задача им по плечу», — цитирует ТАСС Дюкова.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Венгрии сыграет в группе A с командами Германии, Швейцарии и Шотландии.