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Сегодня, 00:41

Президент РФС Дюков рассказал об общении с главой МИД Венгрии Сийярто о чемпионате Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что обсуждал с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто перспективы выступления сборной на чемпионате Европы 2024 года.

«Мы общались с Сийярто по футболу. Я поинтересовался его оценкой перспектив выступления сборной Венгрии на чемпионате Европы. Он сказал, что у них непростая группа, но они будут ставить задачу выйти из группы. Мне кажется, что у них равная группа, сборная Венгрии — сильная команда, конкурентоспособная, эта задача им по плечу», — цитирует ТАСС Дюкова.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Венгрии сыграет в группе A с командами Германии, Швейцарии и Шотландии.

Источник: https://tass.ru/sport/21014321
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Александр Дюков
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