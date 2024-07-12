Алаев: «Приятно удивила Испания, честно говоря, рад, что она вышла в финал»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что игра сборной Испании и нападающего Ламина Ямаля были удивительными на чемпионате Европы-2024.

«Слежу за Евро. На самом деле с большим удовольствием наблюдаю футбол, но по качеству многих матчей есть вопросы. Сенсация? Когда 16-летний парень выводит команду в финал Евро, не то чтобы сенсация, но это удивительно, молодой футболист. Приятно удивила Испания, честно говоря, рад, что она вышла в финал», — цитирует ТАСС Алаева.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.