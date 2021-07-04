Александер-Арнольд прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал Евро-2020
11:46
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался о победе национальной команды в 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0).
«Обидно, конечно, что я сейчас не с командой. Но глядя на то, как парни проходят все дальше и дальше, я улыбаюсь. Болельщики повсюду, они потрясающие. Эта сборная Англии заставит нас гордиться», — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.
7 июля сборная Англии сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
«Украина едет домой и Англия едет домой. Но есть один нюанс». Реакция болельщиков на разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю