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Александер-Арнольд прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал Евро-2020

11:46
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался о победе национальной команды в 1/4 финала Евро-2020 против Украины (4:0).

«Обидно, конечно, что я сейчас не с командой. Но глядя на то, как парни проходят все дальше и дальше, я улыбаюсь. Болельщики повсюду, они потрясающие. Эта сборная Англии заставит нас гордиться», — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.

7 июля сборная Англии сыграет с Данией в полуфинале Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/home/index.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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