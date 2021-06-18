Алекс Фергюсон присутствует на матче Евро-2020 Англия — Шотландия
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон посетил матч чемпионата Европы Англия — Шотландия, который в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
С 1986-го по 2013 год Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед». Под его руководством английский клуб выиграл 38 трофеев, включая шесть международных: Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, две Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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