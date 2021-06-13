Алдервейрелд: «Ты можешь быть счастлив, когда трижды забиваешь сборной России»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд подвел итоги матча Евро-2020 против России (3:0).

«В первой игре всегда нервничаешь, поэтому нормально, что не все получилось идеально, однако мы полностью контролировали эту игру. Мы находились под давлением, но справлялись с этим. Ты можешь быть счастлив, когда трижды забиваешь России», — приводит слова Алдервейрелда официальный сайт УЕФА.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.