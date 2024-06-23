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Сегодня, 22:00

Албания — Испания: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Албания сыграет с Испанией на чемпионате Европы по футболу 24 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press

Албания встретится с Испанией в матче группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЧЕ-2024. За ключевыми событиями противостояния Албания — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

«Красная фурия» набрала 6 очков в группе В и досрочно вышла в стадию плей-офф. Албанская сборная с 1 баллом занимает третью строчку в квартете.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
Испания

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