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Албания — Испания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Матч Евро-2024 Албания — Испания пройдет 24 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cборная Испании.
Фото Reuters

Сборные Албании и Испании сыграют в рамках группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЧЕ-2024. За ключевыми событиями противостояния Албания — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во встречах албанцев и испанцев в трех последних случаях побеждала «красная фурия». Так было в отборе к чемпионату мира-2018 (2:0 — в гостях и 3:0 — дома), а также в товарищеской встрече, которая состоялась в марте 2022 года (2:1).

Лука Модрич, Джанлуиджи Доннарумма, Ферран Торрес. Хорватия — Италия и Албания — Испания: онлайн-трансляция матчей Евро-2024

Евро-2024
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