Албания — Испания: Хоселу сыграет с первых минут, Мората и Ямаль остались в запасе
Стали известны стартовые составы на матч между сборными Албании и Испании в третьем туре группового турнира Евро-2024.
Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Балью, Аслани, Рамадани, Асани, Лячи, Байрами, Манай.
Испания: Райя, Гримальдо, Ляпорт, Вивиан, Навас, Мерино, Субименди, Ойярсабаль, Ольмо, Ферран Торрес, Хоселу.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Хорватия — Италия и Албания — Испания.
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