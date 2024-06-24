Албания — Испания: Хоселу сыграет с первых минут, Мората и Ямаль остались в запасе

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Албании и Испании в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Балью, Аслани, Рамадани, Асани, Лячи, Байрами, Манай.

Испания: Райя, Гримальдо, Ляпорт, Вивиан, Навас, Мерино, Субименди, Ойярсабаль, Ольмо, Ферран Торрес, Хоселу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Хорватия — Италия и Албания — Испания.