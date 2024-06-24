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Сегодня, 21:09

Албания — Испания: Хоселу сыграет с первых минут, Мората и Ямаль остались в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между сборными Албании и Испании в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Балью, Аслани, Рамадани, Асани, Лячи, Байрами, Манай.

Испания: Райя, Гримальдо, Ляпорт, Вивиан, Навас, Мерино, Субименди, Ойярсабаль, Ольмо, Ферран Торрес, Хоселу.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Хорватия — Италия и Албания — Испания.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
Испания

Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
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