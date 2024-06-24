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Сегодня, 23:54

Гол Феррана Торреса принес сборной Испании победу над Албанией на Евро-2024

Сборная Испании обыграла Албанию на Евро-2024
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Албания — Испания.
Фото Reuters

Сборная Испании одержала победу над Албанией в матче третьего тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес с передачи Дани Ольмо.

Испания (9 очков) одержала три победы в группе B и с первого места вышла в плей-офф Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни одного мяча в групповом турнире.

Албания (1) замкнула квартет и покидает турнир.

Чемпионат Европы. Группа B
24 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Албания
0:1
Испания

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/final/groups/
Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Испании по футболу
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