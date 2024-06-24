Гол Феррана Торреса принес сборной Испании победу над Албанией на Евро-2024
Сборная Испании обыграла Албанию на Евро-2024
Сборная Испании одержала победу над Албанией в матче третьего тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.
Единственный гол на 13-й минуте забил Ферран Торрес с передачи Дани Ольмо.
Испания (9 очков) одержала три победы в группе B и с первого места вышла в плей-офф Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте не пропустила ни одного мяча в групповом турнире.
Албания (1) замкнула квартет и покидает турнир.
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