Албания сыграет с Испанией на чемпионате Европы по футболу 24 июня

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась прямая трансляция матча группы В чемпионата Европы между Албанией и Испанией. Чтобы подключиться к эфиру, необходимо иметь платную подписку. Игра проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

На «СЭ» уже доступна текстовая онлайн-трансляция в перекличке игр группы В. Следить за ключевыми событиями противостояния Албания — Испания можно в матч-центре на нашем сайте.

Испанцы заработали шесть очков и возглавили группу В. «Красная фурия» досрочно вышла в стадию плей-офф ЧЕ-2024. Сборная Албании с одним баллом занимает третью строчку в квартете.

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео