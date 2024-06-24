Сборные Албании и Испании сыграют в матче группы В чемпионата Европы по футболу в понедельник, 24 июня. Игра состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЧЕ-2024. За ключевыми событиями противостояния Албания — Испания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию встречи в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания набрала 6 очков в группе В и досрочно вышла в стадию плей-офф. Албания с 1 баллом занимает третью строчку в квартете.