Алаба рассказал об ощущениях после победы Австрии в матче с Украиной на Евро
22:28
Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о победе команды над Украиной (1:0) в заключительном матче группового этапа Евро-2020.
«Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Выйти в плей-офф было нашей главной целью, и очень рады, что достигли ее. Все видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все», — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.
Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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