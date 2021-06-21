Алаба рассказал об ощущениях после победы Австрии в матче с Украиной на Евро

Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о победе команды над Украиной (1:0) в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

«Ощущения замечательные. Мы очень счастливы, что сделали это сегодня. Выйти в плей-офф было нашей главной целью, и очень рады, что достигли ее. Все видели, как Италия играла на групповом этапе. Но мы здесь, чтобы мечтать, и я верю, что в футболе возможно все», — приводит слова Алабы официальный сайт УЕФА.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро. В 1/8 финала австрийцы сыграют со сборной Италии.