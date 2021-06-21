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Алаба назвал лучших игроков сборной Украины

06:43
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Капитан сборной Австрии Давид Алаба рассказал, кого стоит выделить из игроков сборной Украины перед матчем третьего тура Евро-2020.

«Могу выделить в составе сборной Украины Зинченко и Ярмоленко. Плюс у них именитый тренер. Это очень хорошая команда», — сказал Алаба на пресс-конференции.

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

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