Алаба назвал лучших игроков сборной Украины

Капитан сборной Австрии Давид Алаба рассказал, кого стоит выделить из игроков сборной Украины перед матчем третьего тура Евро-2020.

«Могу выделить в составе сборной Украины Зинченко и Ярмоленко. Плюс у них именитый тренер. Это очень хорошая команда», — сказал Алаба на пресс-конференции.

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени. Украинцам достаточно сыграть вничью для того, чтобы выйти в 1/8 финала со второго места.