Актер Маклаков считает, что сборная России дойдет до четвертьфинала Евро-2020

Заслуженный артист России Алексей Маклаков поделился мнением о результате матча сборной России с Бельгией (0:3) в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Надо жить дальше с оптимизмом, — приводит слова Маклакова «Газета.Ru». — У Черчесова был прагматический подход к игре, потому что, по правилам Евро, есть возможность выхода в плей-офф с третьего места. И от этого надо отталкиваться. Но игры у нашей команды я не увидел.

Мне кажется, Черчесов немного нафантазировал с защитой. Выделил бы только одного игрока — это Джикия, который вытащил мяч из-под Лукаку. Георгий достойнейшим образом сыграл. Абсолютно не был виден некий форвард нашей сборной, Дзюба. Были сплошные забросы, да все не туда. Головин сыграл так себе. Ощущение такое, что команда была настроена на то, чтобы использовать этот матч для подтверждения правильных линий, отношений и сыгранности футболистов.

Надеялся, что выпустят Соболева, но, значит, Черчесову он нужен для других игр. Хотя мне кажется, что Саше надо давать играть как можно больше. Потому что это один из ярчайших наших игроков, который может привести сборную России к победе. А так, мой прогноз — нас ждет четвертьфинал, учитывая возможность выхода с третьего места».

В следующем туре Россия сыграет с Финляндией. Встреча состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 по московскому времени.