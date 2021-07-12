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«Аккаунтов в Twitter у вас больше, чем трофеев». «Спартак» и «Зенит» устроили перепалку в соцсетях

19:54
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«Спартак» пошутил над «Зенитом» в социальных сетях.

После победы сборной Италии в финале Евро-2020 пресс-служба красно-белых сделала пост с ироничной подписью и упоминанием матча «Спартак» — «Зенит» (3:1) в 2017 году, когда сине-бело-голубыми руководил нынешний тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Пресс-служба «Зенита» ответила напоминанием о другом матче 2017 года, в котором петербургский клуб выиграл у «Спартака» со счетом 5:1. Сине-бело-голубые написали: «Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года».

Далее между клубами в социальных сетях начался обмен подколами.

Пресс-служба «Спартака»: «Поздравляем, вы тогда работали весь сезон, чтобы закончить его на пятом месте, позади нас».

Пресс-служба «Зенита»: «Поздравляем, вы были выше нас четыре года назад!»

Пресс-служба «Спартака»: «Мы выигрывали чемпионат 22 раза. Вам этого не понять, ведь аккаунтов в Twitter у вас больше, чем трофеев... А ещt можно сравнить количество звезд на наших эмблемах».

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • Millwall82

    скорее бы у школьников и студентов осень.

    12.07.2021