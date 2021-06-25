Акинфеев оценил игру Сафонова и Шунина на Евро-2020

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре Матвея Сафонова в составе сборной России на Евро-2020.

«Первый гол Дании — это был суперудар, мяч полетел с наклевом. Если бы Матвей выручил, это был бы вообще суперсейв, как Патрисиу сделал против Франции. Но здесь очень тяжело было, я бы не стал рассматривать какие-то ошибки», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.шоу».

Также Акинфеев прокомментировал второй пропущенный гол Антона Шунина в матче с Бельгией (0:3).

«Такое бывает, потому что подача идет с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой, — сказал Акинфеев. — Ты все равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал — ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника — он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол не прощает, надо до конца играть».

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.