Акинфеев: «Хочется, чтобы сборная Швеции проиграла Украине в 1/8 финала Евро»
14:17
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от плей-офф Евро-2020.
«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция — Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы. Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскачили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина пройдет 29 июня и начнется в 22:00 мск.
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